Torre del Greco, colpi d’arma da fuoco contro un’auto: nessun ferito

Torre del Greco – Momenti di paura la scorsa notte in via Fontana, all’altezza del civico 54, dove alcuni sconosciuti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un’automobile appena parcheggiata.

A bordo del veicolo si trovava un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, rimasto illeso. Secondo una prima ricostruzione, altri colpi sarebbero stati indirizzati contro una palazzina distante poche centinaia di metri.

Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti gli uomini del nucleo investigativo di Torre Annunziata e del nucleo operativo di Torre del Greco, che hanno avviato rilievi e indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

L’episodio accresce l’attenzione sul tema della sicurezza urbana in città.