100 DI QUESTI GIORNI. Forino festeggia Maurizio Volino: auguri speciali per il suo compleanno

Forino (AV) – Giornata di festa oggi per Maurizio Volino, che spegne le sue candeline circondato dall’affetto di familiari, amici e concittadini.

Un compleanno che diventa occasione per esprimere stima e affetto verso una persona stimata in paese, sempre presente con il suo carattere solare e la sua disponibilità.

Ad accompagnarlo in questo giorno speciale sono i tanti messaggi di auguri che stanno arrivando da parte di chi lo conosce e gli vuole bene.

Forino si stringe idealmente attorno a Maurizio per celebrare insieme a lui questo traguardo, con l’auspicio che la vita possa riservargli ancora tanta felicità, salute e soddisfazioni.