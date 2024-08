ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 7 Agosto 2024

S. GAETANO DA T.

Settimana n. 32

Giorni dall’inizio dell’anno: 220/146

A Roma il sole sorge alle 05:11 e tramonta alle 19:20 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:15 e tramonta alle 19:42 (ora solare)

Luna: 7.55 (lev.) 20.54 (tram.)

Proverbio del giorno:

Il sol d’agosto, inganna la massara nell’orto.

Aforisma del giorno:

Amate i figli che la Provvidenza vi manda; ma amateli di vero, profondo, severo amore; non dell’amore snervato, irragionevole, cieco, ch’è egoismo per voi, rovina per essi. (G. Mazzini)