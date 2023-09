SS. COSIMO E DAMIANO

Settimana n. 39

Giorni dall’inizio dell’anno: 269/96

A Roma il sole sorge alle 06:02 e tramonta alle 18:00 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:15 e tramonta alle 18:13 (ora solare)

Luna: 1.49 (tram.) 16.51 (lev.)

Proverbio del giorno:

Per San Cosimo e Damiano, ogni male fia lontano.

Aforisma del giorno:

Le donne sono amanti per gli uomini giovani, compagne per la mezza età, infermiere per i vecchi. (Francis Bacon)