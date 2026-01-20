ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 20 Gennaio 2026

S. SEBASTIANO
Settimana n. 04
Giorni dall’inizio dell’anno: 20/345
A Roma il sole sorge alle 07:32 e tramonta alle 17:10 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:56 e tramonta alle 17:12 (ora solare)
Luna: 8.40 (lev.) 18.56 (tram.)
Proverbio del giorno:
San Sebastiano, la primavera è ancora lontano
Aforisma del giorno:
L’opera lirica è quella rappresentazione in cui il tenore cerca di portarsi a letto il soprano, ma c’è sempre un baritono che glielo vuole impedire. (George Bernard Shaw)