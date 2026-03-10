ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 10 Marzo 2026

S. SIMPLICIO PAPA
—————————-
Settimana n. 11
Giorni dall’inizio dell’anno: 69/296
A Roma il sole sorge alle 06:30 e tramonta alle 18:11 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:44 e tramonta alle 18:22 (ora solare)
Luna: 0.48 (lev.) 9.32 (tram.)
Apogeo lunare alle ore 15 – distanza: km. 404.386.
Proverbio del giorno:
A marzo taglia e pota se non vuoi la botte vuota.
Aforisma del giorno:
Sii gentile con le persone che incontri salendo, perché sono le stesse che incontrerai scendendo. (Jimmy Durante)