ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 10 Marzo 2026

S. SIMPLICIO PAPA

Settimana n. 11

Giorni dall’inizio dell’anno: 69/296

A Roma il sole sorge alle 06:30 e tramonta alle 18:11 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:44 e tramonta alle 18:22 (ora solare)

Luna: 0.48 (lev.) 9.32 (tram.)

Apogeo lunare alle ore 15 – distanza: km. 404.386.

Proverbio del giorno:

A marzo taglia e pota se non vuoi la botte vuota.

Aforisma del giorno:

Sii gentile con le persone che incontri salendo, perché sono le stesse che incontrerai scendendo. (Jimmy Durante)