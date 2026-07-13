ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 13 Luglio 2026

S. ENRICO IMP.

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Settimana n. 29

Giorni dall’inizio dell’anno: 194/171

A Roma il sole sorge alle 04:47 e tramonta alle 19:44 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:47 e tramonta alle 20:10 (ora solare)

Luna: 3.04 (lev.) 19.25 (tram.)

Perigeo lunare alle ore 9 – distanza: km. 359.125.

Aforisma del giorno:

Ciò che rende gli uomini socievoli è la loro incapacità di sopportare la solitudine e se stessi. Sono il vuoto interiore, la noia a spingerli a frequentare la società. (Schopenhauer)