ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 13 Luglio 2026

S. ENRICO IMP.
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Settimana n. 29
Giorni dall’inizio dell’anno: 194/171
A Roma il sole sorge alle 04:47 e tramonta alle 19:44 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 04:47 e tramonta alle 20:10 (ora solare)
Luna: 3.04 (lev.) 19.25 (tram.)
Perigeo lunare alle ore 9 – distanza: km. 359.125.
Aforisma del giorno:
Ciò che rende gli uomini socievoli è la loro incapacità di sopportare la solitudine e se stessi. Sono il vuoto interiore, la noia a spingerli a frequentare la società. (Schopenhauer)