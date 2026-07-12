Sperone, la festa di Sant’Elia Profeta entra nel vivo: partito il tour della bandiera nei quartieri tra fede, musica e convivialità. Video e Foto

Con la prima serata vissuta nel quartiere I Traversa Sant’Elia, sono ufficialmente entrati nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant’Elia Profeta, patrono di Sperone. Un appuntamento che ogni anno unisce la comunità nel segno della fede, della tradizione e della condivisione.
Durante il periodo del novenario, infatti, al termine della Santa Messa, prende il via uno dei momenti più sentiti della festa: la bandiera del Comitato Festa viene portata ogni sera in un diverso quartiere del paese, accompagnata dalla banda musicale. Un gesto simbolico che rappresenta il legame tra il Santo Patrono e l’intera comunità speronese.
Una volta giunta nel quartiere ospitante, la serata prosegue in un clima di festa con un momento gastronomico offerto dai residenti a tutti i partecipanti, trasformando ogni appuntamento in un’occasione di incontro, amicizia e aggregazione.
Il calendario delle iniziative nei quartieri proseguirà con il seguente programma:
- 11 luglio – Via Sant’Elia I Trav. (Festa di quartiere)
- 12 luglio – Via Carlo Marx (Festa di quartiere)
- 13 luglio – Via Santa Croce, con l’alzabandiera
- 14 luglio – Serata in collaborazione con la Caritas presso il piazzale Sant’Elia
- 15 luglio – Via G. Di Vittorio (Quartiere Brandolino), festa di quartiere
- 17 luglio – Piazzale Sant’Elia, festa di quartiere
- 18 luglio – Via dei Funari, festa di quartiere
Il primo appuntamento, ospitato nel quartiere I Traversa Sant’Elia, ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, confermando quanto questa tradizione sia ancora oggi profondamente radicata nel cuore della comunità.
In attesa delle solenni celebrazioni patronali del 20 luglio, Sperone continua così a vivere giorni di intensa spiritualità e festa, con ogni quartiere che apre le proprie porte per accogliere fedeli e visitatori, mantenendo viva una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.