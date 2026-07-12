QUADRELLE: Il Sindaco Carmine Isola: “Le polemiche non fermano il cambiamento di Quadrelle”

12/07/2026 binews.it EVIDENZA, POLITICA, QUADRELLE 0

QUADRELLE: Il Sindaco Carmine Isola: Le polemiche non fermano il cambiamento di Quadrelle

COMUNICATO DEL SINDACO CARMINE ISOLA

Ancora una volta assistiamo all’ennesimo comunicato della minoranza, costruito non per offrire soluzioni ai cittadini ma per alimentare polemiche e creare un clima di tensione che Quadrelle non merita.

È evidente che, a poco più di un mese dall’insediamento della nostra Amministrazione, qualcuno non riesca ancora ad accettare il verdetto delle urne. I cittadini hanno scelto il cambiamento e hanno deciso di affidare la guida del paese a una squadra giovane, determinata e presente sul territorio. Questa è una realtà che, evidentemente, continua a essere difficile da accettare.

La minoranza oggi parla di “parenti”, “sale d’attesa”, “sindaci supplenti” e costruisce un racconto che appartiene più alla fantasia che alla realtà amministrativa.

Sia chiaro a tutti: il Comune di Quadrelle opera nel pieno rispetto della legge. Gli uffici comunali sono gestiti dai dipendenti e dai funzionari competenti, sotto il coordinamento della Segretaria Comunale, nel rispetto delle norme sulla privacy e sulla tutela dei dati personali. Chiunque entri nella Casa Comunale lo fa come cittadino, come avviene da sempre in qualsiasi Comune italiano, e nessuno esercita funzioni amministrative senza averne titolo.

Tentare di far credere il contrario significa diffondere un’immagine distorta dell’Ente e mettere in discussione, senza alcun riscontro concreto, la professionalità dei dipendenti comunali, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con serietà e competenza.

Sorprende poi che chi oggi invochi legalità e trasparenza dimentichi completamente gli anni della propria amministrazione, durante i quali Quadrelle ha conosciuto immobilismo, occasioni perse e un progressivo allontanamento dei cittadini dalla vita pubblica.

Noi abbiamo scelto un’altra strada.

In poche settimane abbiamo restituito decoro a diverse aree del paese, realizzato il parcheggio della palestra, riqualificato la Circumvallazione, pulito strade, tombini, pineta e spazi pubblici, migliorato l’organizzazione della scuola e avviato progetti che presto diventeranno realtà, come il Forum Giovanile, lo sportello di ascolto dedicato alle persone con disabilità e alle donne vittime di violenza, insieme ad altre iniziative rivolte al sociale e alla partecipazione.

Per noi la politica significa stare tra la gente, ascoltare, confrontarsi e lavorare ogni giorno. Non significa rinchiudersi nei comunicati stampa o alimentare discussioni sui social nel tentativo di dividere una comunità.

Dispiace constatare che, invece di avanzare proposte concrete, si preferisca presentare esposti e comunicati che rischiano soltanto di rallentare il lavoro amministrativo e di trasmettere all’esterno un’immagine negativa del nostro paese.

Noi continueremo a collaborare con tutti i cittadini che vorranno dare una mano, gratuitamente e nel rispetto delle regole, perché Quadrelle appartiene a tutti e il contributo civico è un valore, non un problema.

La differenza tra noi e chi critica è semplice.

Noi preferiamo consumare le scarpe camminando per le strade del paese, ascoltando le persone e risolvendo problemi.

Altri sembrano preferire consumare carta, comunicati ed esposti.

Rispettiamo pienamente il ruolo dell’opposizione, che rappresenta una componente fondamentale della democrazia. Ma fare opposizione significa controllare e proporre, non costruire ogni settimana una polemica diversa nella speranza di fermare il lavoro di chi è stato scelto dai cittadini.

Ai quadrellesi diciamo soltanto una cosa.

Continuate a giudicarci dai fatti.

Le polemiche passano, il lavoro resta.

Noi continueremo, con umiltà, determinazione e spirito di servizio, ad amministrare Quadrelle ogni giorno, perché il tempo delle chiacchiere è finito e quello del fare è appena cominciato.

QUADRELLE: Il Sindaco Carmine Isola: Le polemiche non fermano il cambiamento di Quadrelle