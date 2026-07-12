Baiano – Auguri di buon compleanno a Romeo Lieto. “Auguri di cuore per i tuoi 88 anni!”

Oggi celebriamo un traguardo speciale: 88 anni di una vita ricca di esperienze, sacrifici, valori e soddisfazioni.

Con affetto e sincera stima, ti rivolgiamo i nostri più calorosi auguri di buon compleanno, con l’augurio che la salute, la serenità e l’affetto dei tuoi cari continuino ad accompagnarti ogni giorno.

Nel corso della tua vita hai saputo distinguerti non solo come grande professionista, ma anche come uomo. Il Geometra Romeo Lieto è stato un esempio di competenza, correttezza, onestà e dedizione al lavoro, ma soprattutto una persona autentica, sempre disponibile, rispettata e stimata da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Il tuo percorso rappresenta un patrimonio di valori e un esempio per le nuove generazioni. Con immensa gratitudine ti auguriamo di continuare a vivere tanti momenti di gioia, circondato dall’affetto della tua famiglia e dei tuoi amici.

Buon 88° compleanno!

Con affetto e stima, Luigi, Mario e Gerardo