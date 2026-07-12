Santo Stefano del Sole, una nuova ambulanza per l’ODV L’Abbraccio 2.0: il 15 luglio l’inaugurazione ufficiale

Un nuovo mezzo di soccorso entra a far parte del patrimonio della comunità. La cerimonia sarà accompagnata dalla Santa Messa, dalla benedizione dell’ambulanza e da un momento di festa aperto a tutti.

Santo Stefano del Sole si prepara a vivere una giornata di grande valore sociale e solidale. Mercoledì 15 luglio 2026, l’ODV L’Abbraccio 2.0 – Soccorso & Emergenza inaugurerà ufficialmente la sua nuova ambulanza, un mezzo destinato a rafforzare il servizio di assistenza e di emergenza a favore della cittadinanza.

La cerimonia prenderà il via alle ore 18:30 con la Santa Messa presso la Chiesa Madre dei Santi Stefano e Vito, in Piazza Sole Frate. Al termine della celebrazione si svolgerà la benedizione dell’ambulanza, momento simbolico che segnerà l’ingresso operativo del nuovo veicolo.

L’evento proseguirà in un clima di festa con un rinfresco di ringraziamento, il taglio della torta e un brindisi aperto a tutti i partecipanti.

L’acquisto dell’ambulanza è stato possibile grazie alla generosità della famiglia Toriello, che ha voluto donare il mezzo in memoria di Aniello e Lorenzo Toriello, al contributo della popolazione di Santo Stefano del Sole e al sostegno del presidente dell’ODV L’Abbraccio 2.0, Luca Marano.

Un traguardo importante che testimonia come la solidarietà, il volontariato e la collaborazione tra cittadini possano trasformarsi in servizi concreti a tutela della salute e della sicurezza della comunità.

Come ricorda il messaggio scelto per l’iniziativa: “La vera forza del volontariato è saper essere presente quando qualcuno si sente più fragile.”

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a condividere un momento di festa ma soprattutto di riconoscenza verso chi, ogni giorno, opera con dedizione nel mondo del soccorso e dell’emergenza.