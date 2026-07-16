ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 16 Luglio 2026

N.S. DEL CARMELO

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Settimana n. 29

Giorni dall’inizio dell’anno: 197/168

A Roma il sole sorge alle 04:50 e tramonta alle 19:42 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:50 e tramonta alle 20:08 (ora solare)

Luna: 7.03 (lev.) 21.16 (tram.)

Sciame meteoritico delle Capricornidi.

Aforisma del giorno:

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. (Gesù)