QUADRELLE. Conte saluta l’elezione di Rozza alla guida dell’Unione dei Comuni: “Ora capitalizzare l’opportunità”

Il consigliere comunale di Quadrelle Fortunato Conte saluta con soddisfazione la recente elezione alla guida dell’Unione dei Comuni del Baianese del sindaco Simone Rozza. «Formulo le mie più vive congratulazioni al primo cittadino, con la convinzione che grazie alle sue doti politiche, e alla capacità di dialogo e ascolto, sicuramente riuscirà a svolgere un grande lavoro». Nel nuovo percorso il comune di Quadrelle è pronto a raccogliere importanti risultati. «Lo strumento delle Unioni dei Comuni ha fornito risultati lusinghieri in tutti gli altri contesti, mentre nel nostro Mandamento non ha ancora avuto la possibilità di cogliere le preziose opportunità sotto il profilo di un miglioramento della tipologia dei servizi e di possibili ritorni finanziari per i cittadini contribuenti. Il lavoro che sta per iniziare sarà sicuramente molto lungo, ma sono sicuro che già a breve saranno partorite le prime progettualità che accompagneranno la nuova fase. Per il nostro comune è arrivato il momento di capitalizzare questa importante opportunità». Conte, infine, sottolinea che «sono pronto a dare il massimo contributo organizzativo e morale al sindaco al fine di mettere in discesa la strada verso il raggiungimento degli obiettivi programmati».