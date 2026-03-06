Il gruppo “Quadrelle Futura” esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Pietro Picariello

Il gruppo Quadrelle Futura partecipa con profondo cordoglio al lutto che ha colpito le famiglie Picariello e Napolitano per la gravissima e prematura perdita di Pietro.

Quando una giovane vita si spegne così presto, il dolore lascia un segno profondo e indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane.

In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze a tutti i familiari, stringendoci con rispetto e affetto al loro immenso dolore.