Regionali in Campania, Martusciello (FI): «Nessuna preclusione su Romano»

Napoli – Forza Italia apre ufficialmente al nome di Giosy Romano come possibile candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. A dichiararlo è stato il segretario regionale del partito, Fulvio Martusciello, che ha confermato il sostegno azzurro a un’eventuale scelta in questa direzione da parte di Fratelli d’Italia.

«Se dovesse essere Romano il civico individuato non avremmo problemi ad appoggiarlo. Lo abbiamo detto più volte: non ci sono veti o preclusioni nei suoi confronti. Se FdI ha superato le proprie difficoltà interne, per noi si può chiudere subito la partita» ha spiegato Martusciello.

Le parole del coordinatore campano degli azzurri arrivano in un momento cruciale per la coalizione. La designazione del candidato presidente, spettante a Fratelli d’Italia, è attesa nelle prossime ore. La sfida sarà quella contro l’ex presidente della Camera Roberto Fico, già ufficializzato dal centrosinistra.

La disponibilità di Forza Italia a sostenere Romano rafforza l’ipotesi di una candidatura condivisa, che potrebbe consentire al centrodestra di avviare la campagna elettorale in maniera unitaria e con largo anticipo.