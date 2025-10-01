Abbracciando ogni voce: a Baiano un incontro per l’autonomia e l’inclusione

Baiano (AV), 3 ottobre 2025 – Si terrà sabato 3 ottobre, alle ore 10:00 presso la sede di Equilibrium Cooperativa Sociale in Via Malta 105 a Baiano, l’evento “Abbracciando ogni voce: insieme per l’autonomia”, promosso nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania e finanziato con la Delibera CIPESS n. 70/2024.
L’iniziativa, inserita nel progetto regionale per l’inclusione sociale e il sostegno all’autonomia, mira a sensibilizzare la comunità sui temi legati alla salute mentale, alla neuropsichiatria infantile e adolescenziale e all’importanza del supporto educativo e psicologico per favorire percorsi di crescita e indipendenza.
Gli interventi
Durante la giornata interverranno esperti e professionisti del settore:
- Dott. Domenico Dragone, Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL di Avellino e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della stessa ASL.
- Dott.ssa Angela Amoroso, specialista in valutazione psicologica.
- Dott.ssa Annarita Minichini, educatrice professionale di Equilibrium Cooperativa Sociale.
- Dott.ssa Carmen Aliperti, educatrice professionale di Equilibrium Cooperativa Sociale.
Una comunità che si stringe attorno al tema dell’autonomia
“Ogni sedia occupata è un gesto d’amore. Tutta la comunità è invitata a partecipare” – recita lo slogan dell’iniziativa, sottolineando il valore dell’inclusione e della partecipazione attiva della cittadinanza.
L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto, condivisione e formazione, con l’obiettivo di costruire una rete territoriale più consapevole e pronta a sostenere bambini, adolescenti e famiglie nel percorso verso una maggiore autonomia e qualità della vita.