Abbracciando ogni voce: a Baiano un incontro per l’autonomia e l’inclusione

Baiano (AV), 3 ottobre 2025 – Si terrà sabato 3 ottobre, alle ore 10:00 presso la sede di Equilibrium Cooperativa Sociale in Via Malta 105 a Baiano, l’evento “Abbracciando ogni voce: insieme per l’autonomia”, promosso nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania e finanziato con la Delibera CIPESS n. 70/2024.

L’iniziativa, inserita nel progetto regionale per l’inclusione sociale e il sostegno all’autonomia, mira a sensibilizzare la comunità sui temi legati alla salute mentale, alla neuropsichiatria infantile e adolescenziale e all’importanza del supporto educativo e psicologico per favorire percorsi di crescita e indipendenza.

Gli interventi

Durante la giornata interverranno esperti e professionisti del settore:

Dott. Domenico Dragone, Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL di Avellino e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della stessa ASL.

Dott.ssa Angela Amoroso, specialista in valutazione psicologica.

Dott.ssa Annarita Minichini, educatrice professionale di Equilibrium Cooperativa Sociale.

Dott.ssa Carmen Aliperti, educatrice professionale di Equilibrium Cooperativa Sociale.

Una comunità che si stringe attorno al tema dell’autonomia

“Ogni sedia occupata è un gesto d’amore. Tutta la comunità è invitata a partecipare” – recita lo slogan dell’iniziativa, sottolineando il valore dell’inclusione e della partecipazione attiva della cittadinanza.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto, condivisione e formazione, con l’obiettivo di costruire una rete territoriale più consapevole e pronta a sostenere bambini, adolescenti e famiglie nel percorso verso una maggiore autonomia e qualità della vita.