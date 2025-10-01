Quadrelle, completata la staccionata di protezione in Via Chiaio

Il Comune di Quadrelle informa che è stato completato l’intervento di realizzazione della staccionata di protezione in Via Chiaio, un’area comunale, grazie all’opera degli operai della Comunità Montana del Partenio.

L’intervento, atteso dalla cittadinanza, ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza lungo il tratto interessato e migliorare la vivibilità della zona.

L'amministrazione comunale sottolinea che l'intervento rientra nella manutenzione delle aree comunali ed esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando la Comunità Montana del Partenio per la collaborazione.