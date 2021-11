Visciano, sacerdote risulta positivo al Covid e nel santuario funzioni religiose

Una precauzione per permettere gli interventi sanitari per sanificare gli ambienti del Santuario dove vi sarebbe stato un caso di positività che ha interessato un sacerdote locale. Ovviamente per motivi di riservatezza non è possibile sapere le generalità dell’interessato. Ma per un fatto di prudenza e dovuti interventi sanitari si sono sospese per oggi e domani i riti religiosi nel tempio. Comunque sembra che si tratti di un caso asintomatico e che quindi l’interessato dovrà osservare il classico periodo di quarantena in attesa delle prossime analisi e relativa negatività al tampone. Bisogna altresì rilevare che in questi giorni il santuario è stato meta di fedeli in concomitanza con eventi religiosi in occasione del 3 novembre, anniversario della morte di Padre Arturo. (Nicola Valeri)

