Visciano, grande partecipazione all’Incoronazione di Maria SS. Consolatrice del Carpinello

La comunità viscianese ha vissuto con profonda emozione e grande partecipazione popolare la solenne Incoronazione di Maria SS. Consolatrice del Carpinello, appuntamento religioso tra i più sentiti del paese e segno tangibile della forte devozione mariana che caratterizza la tradizione locale.

La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa alle ore 19:00, seguita alle 19:45 dalla suggestiva processione per le strade del paese, che ha visto la presenza congiunta del Comitato Festa 2025 e 2026, delle Autorità civiche, militari e religiose, e di tantissimi fedeli.

L’evento si è contraddistinto per la partecipazione corale della cittadinanza e per il supporto offerto da numerose realtà associative. Tra queste, un ruolo significativo è stato svolto dall’Associazione per la Tutela Ambientale e Protezione Civile “A.T.A.P.C.” con sede a Visciano, che ha garantito collaborazione e assistenza durante la celebrazione e la processione.

La serata ha confermato ancora una volta quanto l’Incoronazione di Maria SS. Consolatrice del Carpinello rappresenti non solo un momento di fede e devozione, ma anche un’occasione di coesione comunitaria, in cui tradizione, spiritualità e impegno civico si intrecciano dando vita a un evento di forte valore identitario.

Un appuntamento che ha rinnovato il legame profondo tra i viscianesi e la loro Patrona, lasciando un segno di spiritualità e partecipazione che rimarrà vivo fino alle prossime celebrazioni.