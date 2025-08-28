Montevergine, venti in rinforzo: in arrivo una perturbazione con piogge intense

I venti sul massiccio del Partenio stanno progressivamente aumentando d’intensità dai quadranti meridionali, un segnale evidente del cambio di scenario meteorologico atteso nelle prossime ore.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Meteorologico di Montevergine, già da domani è previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni diffuse, localmente anche di forte intensità.

Intanto, la giornata odierna è stata caratterizzata da temperature superiori alla media stagionale. In vetta, è stato registrato un valore massimo di 22.2°C, un dato anomalo per il periodo che conferma l’ondata di aria mite che ha interessato l’Irpinia.

Il peggioramento delle condizioni atmosferiche, accompagnato dal rinforzo dei venti meridionali, aprirà dunque una nuova fase instabile, con possibili effetti significativi anche sul territorio circostante.