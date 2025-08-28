Aperto il bando del concorso nazionale “Le Parole che Cantano il Sociale – Viaggio nel Cantautorato Italiano”

Avellino/Benevento – È stato ufficialmente pubblicato il bando del concorso nazionale “Le Parole che Cantano il Sociale – Viaggio nel Cantautorato Italiano”, promosso dal CSV Irpinia Sannio ETS in collaborazione con l’Istituto Italiano del Dono, nell’ambito delle iniziative di Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025.
L’iniziativa punta a dare voce al sociale attraverso la musica, le immagini e la creatività, coinvolgendo giovani tra i 16 e i 30 anni provenienti da tutta Italia. Il concorso si rivolge infatti non solo a cantautori e musicisti, ma anche a artisti, videomaker e fotografi, chiamati a raccontare tematiche sociali con linguaggi espressivi diversi.
Le modalità di partecipazione
I candidati possono proporre:
una cover di un brano del cantautorato italiano;
oppure un brano inedito originale a tema sociale.
Le candidature dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2025.
La serata finale
I finalisti avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo il 24 ottobre 2025 presso il Palavetro di Pietrelcina (BN). Una cornice suggestiva che ospiterà una serata di musica, arte e condivisione, pensata per unire il talento giovanile all’impegno civico.
I premi
Tra i riconoscimenti previsti:
registrazioni professionali;
masterclass con artisti affermati;
la possibilità di partecipare a festival ed eventi culturali nazionali.
Le parole del presidente
«Con questo concorso vogliamo dare spazio ai giovani, alla loro visione e alla loro capacità di raccontare il sociale attraverso l’arte e la musica – ha dichiarato Raffaele Amore, Presidente del CSV Irpinia Sannio ETS –. Le Parole che Cantano il Sociale è un invito a mettersi in gioco, a riflettere e a comunicare con creatività ciò che ci circonda. Un’occasione concreta per trasformare il talento in impegno civico, in un anno che vede l’Irpinia e il Sannio protagonisti nazionali come Capitale del Dono».
Informazioni
Il regolamento completo è disponibile sul sito del CSV Irpinia Sannio – Cesvolab.
Per ulteriori dettagli:
Ufficio stampa CSV IRPINIA SANNIO ETS: [email protected]
Presidente Raffaele Amore: [email protected] – Cell. 392 9820154
Direttrice Maria Cristina Aceto: [email protected] – Cell. 338 3719250