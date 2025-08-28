Aperto il bando del concorso nazionale “Le Parole che Cantano il Sociale – Viaggio nel Cantautorato Italiano”

Avellino/Benevento – È stato ufficialmente pubblicato il bando del concorso nazionale “Le Parole che Cantano il Sociale – Viaggio nel Cantautorato Italiano”, promosso dal CSV Irpinia Sannio ETS in collaborazione con l’Istituto Italiano del Dono, nell’ambito delle iniziative di Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025.

L’iniziativa punta a dare voce al sociale attraverso la musica, le immagini e la creatività, coinvolgendo giovani tra i 16 e i 30 anni provenienti da tutta Italia. Il concorso si rivolge infatti non solo a cantautori e musicisti, ma anche a artisti, videomaker e fotografi, chiamati a raccontare tematiche sociali con linguaggi espressivi diversi.

Le modalità di partecipazione

I candidati possono proporre:

una cover di un brano del cantautorato italiano;

oppure un brano inedito originale a tema sociale.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2025.

La serata finale

I finalisti avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo il 24 ottobre 2025 presso il Palavetro di Pietrelcina (BN). Una cornice suggestiva che ospiterà una serata di musica, arte e condivisione, pensata per unire il talento giovanile all’impegno civico.

I premi

Tra i riconoscimenti previsti:

registrazioni professionali ;

masterclass con artisti affermati;

la possibilità di partecipare a festival ed eventi culturali nazionali.

Le parole del presidente

«Con questo concorso vogliamo dare spazio ai giovani, alla loro visione e alla loro capacità di raccontare il sociale attraverso l’arte e la musica – ha dichiarato Raffaele Amore, Presidente del CSV Irpinia Sannio ETS –. Le Parole che Cantano il Sociale è un invito a mettersi in gioco, a riflettere e a comunicare con creatività ciò che ci circonda. Un’occasione concreta per trasformare il talento in impegno civico, in un anno che vede l’Irpinia e il Sannio protagonisti nazionali come Capitale del Dono».

Informazioni

Il regolamento completo è disponibile sul sito del CSV Irpinia Sannio – Cesvolab.

Per ulteriori dettagli: