Sinistra Italiana commenta: “la maggioranza bulgara” dell’elezione del sindaco a Nola!

Le urne hanno sancito che la città di Nola sarà amministrata dal sindaco Andrea Ruggiero. Meraviglia ” la maggioranza bulgara ” del 73 per cento dei voti, con cui il gioielliere viene eletto in capo a sei liste civiche. In queste aleggia lo spirito del Partito Democratico, vissuto interamente dai personalismi di Massimiliano Manfredi, che hanno portato ad una ” negazione ” di un confronto democratico fra i hpartiti progressisti. Ai presunti tavoli programmatici hanno partecipato a titolo personale ex consiglieri e persone comuni, in qualche caso si sono affrancati posticciamente a qualche partito . A fronte di una campagna elettorale ” sotto tono ” per la mancata partecipazione dei cittadini, si rileva una vittoria schiacciante basata sui soliti noti, su qualche interesse di parte, sulla visibilità di consiglieri di ” lungo corso “, fino al punto da far pensare, che il vero voto politico è quello riportato dal candidato a sindaco Maurizio Barbato ( Fratelli d’Italia), che ha raggiunto l’11 per cento delle preferenze. Sinistra Italiana auspica, che a Nola ( fin da oggi) si realizzino le condizioni, per cui lo sviluppo della città dei gigli possa essere il frutto di un lavoro ed uno studio sulle primarie esigenze della cittadinanza e viene rinnovato l’appello ai partiti progressisti, di realizzare una ” officina di lavoro “, alla quale di diritto dovrebbero partecipare in primis i compagni del PSI, che con la loro lista di riferimento ” socialisti per Nola ” avrebbero meritato maggiore successo, con il loro segretario cittadino e candidato a sindaco Agostino Ruggiero.

Il referente

Vincenzo Serpico

27/05/2025