Lavoro, dignità e sicurezza: un impegno condiviso” – Incontro a Nola per riflettere sul futuro del lavoro

Il 23 novembre, alle ore 10:30, il Salone dei Medaglioni della Curia Vescovile di Nola ospiterà un importante incontro dal titolo Lavoro, dignità e sicurezza: un impegno condiviso”, dedicato al ruolo del lavoro come cuore della democrazia e alle sfide poste dalla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’evento, organizzato dalla diocesi di Nola e dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC), si propone di stimolare un dibattito costruttivo tra esperti, istituzioni e società civile.

Un tema cruciale: il lavoro dopo Trieste

Il dibattito prende spunto dal drammatico tema della sicurezza sul lavoro, che rimane una priorità sociale ed etica. Il focus sarà sul contesto post-Trieste, evidenziando la necessità di un approccio condiviso tra istituzioni, aziende e lavoratori per garantire che dignità e sicurezza siano valori irrinunciabili.

Gli interventi

L’incontro vedrà la partecipazione di relatori di spicco:

-Vincenzo Formisano, Presidente dell’Azione Cattolica della Diocesi di Nola, che introdurrà il tema dal punto di vista della responsabilità collettiva.

– Don Giuseppe Autorino, Direttore della Pastorale sociale e del lavoro, che offrirà una visione basata sull’etica e l’insegnamento della Chiesa.

– Daniele Castiglione, RSPP presso Leonardo SpA, che apporterà un contributo tecnico e aziendale sul tema della prevenzione e della sicurezza.

– Francesco del Pizzo, docente di Sociologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, che approfondirà l’impatto sociologico e culturale del lavoro sicuro e dignitoso.

Moderazione e conclusione

A moderare il dibattito sarà Giuseppina Orefice, segretaria del MLAC della diocesi di Nola. L’evento si concluderà con un intervento del vescovo di Nola, Mons. Francesco Marino, che offrirà riflessioni finali e benedizione.

Un simbolo per il futuro

Al termine della tavola rotonda, sarà inaugurato **l’Albero della Sicurezza**, un simbolo concreto dell’impegno per il lavoro sicuro e dignitoso. Questo gesto vuole essere un richiamo visibile alla necessità di prendersi cura delle vite di coloro che operano ogni giorno in ambiti lavorativi spesso difficili.

Un invito alla partecipazione

L’evento rappresenta un’occasione unica per riflettere su come garantire condizioni di lavoro che rispettino la dignità della persona e il diritto alla sicurezza. Un appello è rivolto a tutti i cittadini, lavoratori e imprenditori del territorio per unire le forze e costruire insieme una realtà lavorativa più giusta e sicura.