Quadrelle. Ci Siamo: Presentazione del libro “Radici del Sud” di Andrea Salvatore Guerriero

Il prossimo 14 dicembre 2024, alle ore 17:00, presso la Sala Comunale del Comune di Quadrelle, in via Municipio, si terrà la tanto attesa presentazione del libro Radici del Sud di Andrea Salvatore Guerriero. Un evento che promette di essere un momento di riflessione e scoperta sulla storia e le tradizioni del Mezzogiorno.

Inserito nella Rassegna “Incontri con la Storia”

L’appuntamento fa parte della prestigiosa rassegna Incontri con la Storia, un’iniziativa culturale che da ben 21 anni è curata con dedizione dal Gruppo Archeologico Avellano Amedeo Maiuri e dalla Pro Loco Abella. La rassegna è diventata un pilastro per la valorizzazione del patrimonio culturale locale e nazionale, coinvolgendo autori, storici e appassionati di storia in eventi di alto valore educativo e sociale.

La presentazione di Radici del Sud gode anche del patrocinio morale del Comune di Quadrelle, che ospita l’evento, consolidando il proprio impegno nel sostenere iniziative culturali di grande impatto. I loghi delle associazioni e dei promotori, simbolo di un lavoro corale e appassionato, saranno presenti a testimoniare il valore della collaborazione tra enti locali e comunità.

Il libro di Andrea Salvatore Guerriero è un’opera che esplora in profondità la ricchezza storica e culturale del sud Italia. Attraverso un linguaggio avvincente e una narrazione accurata, l’autore guida i lettori in un viaggio che riscopre le tradizioni, le vicende e le radici identitarie di una terra straordinaria. Un libro che invita non solo a conoscere, ma anche a riflettere sul significato di appartenenza e memoria storica.

La presentazione sarà un’occasione unica per incontrare l’autore e approfondire tematiche fondamentali per comprendere il passato e il presente del Mezzogiorno. La Sala Comunale di Quadrelle diventerà il cuore pulsante della cultura e della memoria, un luogo dove storia e comunità si incontrano per dare vita a un dialogo costruttivo e stimolante.

Non mancate a questo evento imperdibile, un momento di cultura e condivisione che promette di lasciare un segno profondo nel panorama culturale locale. Vi aspettiamo il 14 dicembre!