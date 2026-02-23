Cordoglio dell’AIDO Nola-Cimitile per la scomparsa del caro Domenico

Il Presidente del Gruppo Aido Nola-Cimitile insieme ad Aido Campania, sedi provinciali e gruppi locali e tutti i Soci esprimono le più sentite condoglianze per la perdita del vostro amato Domenico

La nostra associazione è vicina a voi in questo momento di grande dolore e sofferenza, e vorremmo condividere con voi il nostro cordoglio e la nostra solidarietà.

Siamo consapevoli di quanto sia difficile perdere un figlio, e di come la speranza di un trapianto possa essere stravolta da un esito infausto.

Vi abbracciamo con affetto e vicinanza in questo momento di lutto.

Felice Peluso

Presidente Gruppo Aido Nola-Cimitile