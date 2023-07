Brusciano (NA). Successo del Premio Liburia Eccellenze 2023

di Antonio Castaldo

A Brusciano, giovedì 29 giugno 2023, presso la Sala Consiliare “Giancarlo Siani”, l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco, Avv. Giacomo Romano, l’Assessore alla Cultura, la giornalista Monica Cito, i Consiglieri Comunali guidati dal loro Presidente, la Sig.ra Felicetta Frattini, ha svolto la prima edizione di “Eccellenze di Brusciano Premio Liburia” condotto dal raffinato Gabriele Blair ed aperto con il saluto istituzionale del Primo Cittadino, https://www.youtube.com/watch?v=pu-Lmnpu60A, anch’egli premiato, https://www.youtube.com/watch?v=F8WVH3BQM60 .

Qui di seguito è riprodotto l’elenco delle “Eccellenze”. Premiate dall’Amministrazione Comunale. Area Cultura: Antonio Castaldo, Sociologo; Pasquale Terracciano, Pittore. Area Spettacolo: Mirco Colinto, Ballerino; Emanuela Gianni, Ballerina; Rocco Di Maiolo, Musicista; Tonino Castaldo, Musicista; Claudia Tranchese, Attrice. Area Sport: Matteo Di Nunzio, Pattinaggio. Area Attività Produttive: Nunzio Di Maio, Tramoter; Angelo Fornaro, Produzione Meccanica; Antonio Montanile, Produzioni Ceramiche; Angelo Luigi Perrotta, Produzione Calcestruzzo; Edil Di Maio, Materiale Edile. Area Enogastronomica: Taverna Estia, Chef stellato Francesco Sposito. Luigi Turboli, Azienda Agricola a tutela della biodiversità fra cui la “Papaccella di Brusciano”; Arcangelo Fornaro, Produzione Pasta Artigianale “Le Gemme del Vesuvio”. Mondo delle Professioni: Maria D’Amore, Associazione SaMA. Altri Premiati: Sua Eminenza Crescenzio Sepe, Emerito Cardinale di Napoli; la cantante Valentina Stella che ha regalato un breve ma intenso momento di spettacolo; accompagnato dalla figlia, On. Bruna Fiola, Consigliera Regionale della Campania, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, https://www.youtube.com/watch?v=2hpgIEVfaDY ; il giornalista della Rai, Gianfranco Coppola, Capo Redattore TGR Campania e Presidente Nazionale USSI che ha anche presentato il suo libro “Campioni per Sempre. Terzo Scudetto leggende del Napoli allo specchio”, LeVarie Edizioni 2023; Antonella Leardi, mamma di Ciro Esposito ucciso da un colpo di pistola di un ultrà romanista, prima della finale di Coppa Italia del 2014; Dino Piacenti, speaker radiofonico e conduttore televisivo del celebre trentennale format “We Can Dance”, https://www.youtube.com/watch?v=s-0JU0mK9no ; Roberto Maria Lucarello. Sono stati premiati anche il conduttore Gabriele Blair e la giornalista Autilia Napolitano che ha curato le interviste e la presentazione del libro di Gianfranco Coppola, a sostegno del progetto “La Casa di Tonia”.

A premiarli, di volta in volta, sono stati il Sindaco, Avv. Giacomo Romano, l’Assessore alla Cultura, Monica Cito, il Vice Sindaco, Avv. Salvatore Travaglino, il Presidente del Consiglio Comunale, Felicetta Frattini, il suo Vice, Dott. Giovanni Auriemma ed i Consiglieri Comunali: Nunzia Amato, Arch. Nicola Braccolino, Dott.ssa Giovanna Coppola, Nicola Di Maio, Nunzia Di Maio, Ciro Guadagno, Enza Roberta Lucrezio, Dott. Domenico Maione, Giuseppina Moccia, così procedendo nella prima parte, https://www.youtube.com/watch?v=xKiDZSbkKuQ , e nella seconda parte, https://www.youtube.com/watch?v=q6J6fWsyaqM . Infine, dopo la premiazione del Dott. Crimaldi, Responsabile Politiche Sociali del Comune di Brusciano e la rituale foto di gruppo di tutti gli organizzatori, https://www.youtube.com/watch?v=aE2bzr8mMlw , c’è stato un simpatico buffet offerto dall’Amministrazione Comunale. Le immagini video qui allegate sono state riprese da Marianna Di Falco e postate sul da Giuseppe Pio Di Falco per IESUS, Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali e “Umanitas Viva” di Napoli.

Attraverso la sua pagina FB il primo Cittadino, Giacomo Romano Sindaco di Brusciano, ha così sintetizzato la sua soddisfazione per il riuscito evento: «Oggi nell’aula consiliare Giancarlo Siani abbiamo premiato le eccellenze Bruscianesi anno 2023 Premio Liburia. Erano tutti presenti i premiati accompagnati da familiari, in un’aula consiliare stracolma di ospiti. Premiati il Presidente della camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, il Cardinale Crescenzio Sepe, Antonella Leardi ed il giornalista sportivo Gianfranco Coppola di Rai tre. Tutte le eccellenze Bruscianesi sono rimaste entusiaste dell’evento e questo ci riempie il cuore di gioia. Il mio saluto è andato a loro ed ai loro dipendenti, familiari e partners perché senza la collaborazione dei più prossimi non si possono raggiungere i risultati importanti raggiunti. Un Grazie a tutti i consiglieri e gli assessori presenti ed al dirigente il dott. Renato Grimaldi. Alla fine è stato riservato un riconoscimento anche per me che ho dedicato alla mia famiglia a mia moglie ed ai miei figli che tanti sacrifici fanno insieme a me ed ai quali dedico questo premio». Fra i premiati il giornalista e sociologo, Antonio Castaldo, il quale ha ritirato il trofeo e la pergamena sottoscritta dal Sindaco, Avv. Giacomo Romano e dall’Assessore Monica Cito, recante questa motivazione: «Per la manifesta e profonda conoscenza storica, archeologica e antropologica del territorio, frutto di un intenso sentimento di amore e appartenenza alla propria terra che ha certamente contribuito alla perpetua ed appassionata attività di studio e di ricerca che fanno oggi del dottor Antonio Castaldo, una bussola culturale, un importante punto di riferimento della sapienza per la nostra comunità». Nel ringraziare il Sindaco, l’Amministrazione ed i Consiglieri Comunali, Antonio Castaldo ha dedicato la ricezione di questo premio «Ai miei genitori, Ciro Castaldo e Rosa Di Maio e d ai miei nipoti, Marianna e Giuseppe Di Falco, Alberto e Mariarosaria Livorno, Rosa e Ciro Castaldo e a tutti i giovani di Brusciano». L’evento è stato ripreso da Capri Event, editore Pasquale Turco.