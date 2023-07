Inaugurazione del Giardino didattico dedicato a Pacello da Mercogliano presso la Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’I.C. Guido Dorso

Lunedì 3 luglio, alle ore 10.30, presso la Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’I.C. Guido Dorso, situata in via Matteotti a Mercogliano, avrà luogo l’inaugurazione del Giardino didattico dedicato a Pacello da Mercogliano.

Il giardino, intitolato “Pacello da Mercogliano il giardiniere del Re”, sarà un luogo di scoperta e riscoperta del celebre cittadino mercoglianese, famoso per le sue abilità nella creazione dei giardini, che lo condussero fino in Francia, dove contribuì alla progettazione dei giardini del Re Carlo VIII, di Luigi XII e non solo.

Il progetto del Giardino didattico, ispirato alla filosofia e alle modalità progettuali di Pacello, trasforma un’area verde attorno alla scuola in uno spazio dedicato ai bambini dell’Infanzia.

L’idea di creare un progetto sulle imprese di Pacello da Mercogliano è frutto di una lunga ricerca storica condotta dall’Associazione Castellarte sin dal 2002, ripresa più volte nel corso degli anni.

L’obiettivo del progetto è valorizzare l’illustre cittadino mercoglianese, noto per le sue geniali creazioni nei giardini della Corte di Napoli, a partire dal Regno di Alfonso II d’Aragona, Duca di Calabria. Pacello infatti curò la sistemazione dei giardini della villa di Poggioreale, ormai scomparsa, e probabilmente anche quelli tra la villa della Duchesca e Castel Capuano, anch’essi completamente perduti.

La storia di Pacello da Mercogliano è affascinante: Catello Mazzarotta, noto come Pacello da Mercogliano, nacque a Mercogliano (AV) nel 1455, da una famiglia di origini napoletane. La sua formazione rimane in gran parte sconosciuta, ma si sa che trascorse gran parte della sua vita come giardiniere presso la corte di Napoli, sebbene la sua professione dovesse essere più precisamente definita come “architetto di giardini e opere idrauliche”.

Nel 1495, Carlo VIII di Francia conquistò il Regno di Napoli e Pacello ebbe l’opportunità di seguirlo in Francia, dove il re era rimasto affascinato dall’arte italiana durante il suo breve regno a Napoli. Pacello divenne uno dei seguaci di Carlo VIII ad Amboise, contribuendo alla trasposizione in Francia dell’ambiente accogliente e del fervore culturale del Rinascimento italiano.

Le sue abilità artistiche e architettoniche presero forma nel castello di Amboise e successivamente nel castello di Blois, dove realizzò giardini pensili, terrazze, coltivazioni floreali e alberi di ogni tipo.

Le finalità del progetto del Giardino didattico “Pacello da Mercogliano” vanno oltre la semplice commemorazione di un personaggio storico. Esso mira a coinvolgere partner istituzionali, associazioni e centri di educazione e promozione culturale e ambientale, al fine di promuovere la conoscenza delle attività, degli studi e delle creazioni di Pacello da Mercogliano.

Attraverso il Giardino didattico, si desidera stimolare la curiosità dei bambini verso la natura e il patrimonio locale, creando un ambiente ricco di biodiversità che favorisca attività ludiche, terapeutiche ed educative. Si auspica che questo progetto contribuisca a promuovere la cultura della solidarietà e della convivenza civile, sensibilizzando al contempo verso la valorizzazione dei luoghi appenninici e la cura dell’ambiente.

Il finanziamento per la realizzazione del Giardino didattico “Pacello da Mercogliano” è stato ottenuto grazie alla delibera n° 623 del 29-12-2020, emanata dalla Giunta Regionale della Campania, ai sensi della L.R. n°28 del 08/08/2018.

Durante l’evento di inaugurazione, sarà proiettato un docufilm della durata di circa 3 minuti che fornirà ulteriori informazioni sul personaggio di Pacello da Mercogliano e il suo contributo alla creazione dei giardini in Francia.

