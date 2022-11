METEO. Crollo termico, dal caldo al freddo. Ecco quando

Un repentino crollo delle temperature con il drastico passaggio dal caldo al freddo. Le temperature sono destinate a crollare nei prossimi giorni, con differenze importanti in qualche caso, anche nell’ordine di 10°C. Il robusto anticiclone africano che ci sta proteggendo ormai da settimane e che negli ultimi giorni ha addirittura concesso il lusso ai più temerari di farsi ancora qualche bagno al mare, si ritirerà – affermano le previsioni di Meteo.it.

A farci riporre nel cassetto le maniche corte ci penserà un freddo vortice ciclonico in discesa direttamente dalle terre più settentrionali del Vecchio Continente e pronto ad attraversare l’Italia da Nord a Sud ponendo così termine a questo anomalo periodo di caldo fuori stagione.

Una prima diminuzione delle colonnine di mercurio si avvertirà già nelle prossime 24/48 a causa di un modesto peggioramento che interesserà soprattutto le regioni il Nord e parte del Centro.

Ma la vera svolta è attesa nella giornata di Venerdì 4 Novembre quando un vortice ciclonico attraverserà praticamente tutta l’Italia portando dietro di sé non solo una lunga scia di precipitazioni, ma anche un drastico crollo dei termometri. Lo si può ben notare dalla cartina che vi proponiamo qui sotto, relativa proprio a Venerdì 4 (e alle differenze di temperatura rispetto alle 24 ore precedenti). Le zone colorate di blu scuro indicano differenze di circa 8/9°C (in meno).