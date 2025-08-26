Giugliano in Campania:Rapina a mano armata al supermercato Lidl di Casacelle, indagini in corso

Una rapina a mano armata ha avuto luogo ieri sera al supermercato Lidl di Casacelle, nel comune di Giugliano in Campania. Intorno alle ore 20, un gruppo di tre o quattro persone armate ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale, appropriandosi dell’incasso della giornata prima di allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze di dipendenti e clienti presenti durante l’evento. Un’ambulanza è stata inviata per prestare soccorso a un dipendente che avrebbe accusato malore durante la rapina, senza che si registrassero feriti gravi.

Le autorità hanno avviato le indagini, analizzando immagini di videosorveglianza e cercando di ricostruire i movimenti dei sospetti. Al momento non risultano arresti, ma la polizia conferma che la priorità resta individuare i responsabili e recuperare il denaro sottratto.

L’episodio segue una serie di crimini simili registrati negli ultimi mesi nella provincia di Napoli, evidenziando la necessità di un maggiore controllo nelle aree commerciali serali.