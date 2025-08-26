«Stop all’acqua nella notte in Irpinia: Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano senza erogazione, altri cinque comuni interessati dalle 22 alle 6»

Irpinia, 26 agosto 2025. Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che nella notte tra oggi e domani sarà sospesa l’erogazione idrica in otto comuni della provincia di Avellino a causa di una significativa riduzione dell’apporto dai gruppi sorgentizi.

La sospensione interesserà i serbatoi e le condotte distributrici dalle ore 22:00 del 26 agosto alle ore 06:00 del 27 agosto nei comuni di Aiello del Sabato, Cesinali, Forino, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, San Michele di Serino (zona rurale), Sirignano e Summonte.

Gli effetti per le singole utenze potrebbero variare in base ai tempi necessari per il riempimento delle condotte. Considerata la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi anche prima dell’orario previsto.

Al momento della riapertura, è possibile che l’acqua presenti episodi transitori di torbidità. Alto Calore Servizi rassicura che la potabilità non è compromessa e consiglia di far scorrere l’acqua per alcuni minuti fino alla scomparsa dei residui.

L’azienda aggiornerà gli utenti attraverso il proprio sito web e i canali social. Per esigenze urgenti è attivo il numero verde 800954430.