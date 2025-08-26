Accoltellata ad Aversa, giovane di 28 anni in gravi condizioni al Cardarelli; arrestata la suocera

Aggiornamenti sulla vicenda della ragazza di 28 anni accoltellata sabato scorso ad Aversa. La giovane, colpita alla schiena durante un’aggressione riconducibile a un conflitto familiare, è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova sotto stretto monitoraggio medico.

Secondo quanto emerso dalle indagini, a compiere l’aggressione sarebbe stata la suocera, una donna di 67 anni, già nota alle forze dell’ordine, arrestata e condotta presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano in attesa delle decisioni dei magistrati competenti. L’episodio sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima lite tra le due donne. La suocera non accettava la relazione della giovane con il figlio, un uomo di 36 anni, ex caporale dell’esercito.

La vittima sarebbe stata colpita da almeno due fendenti in viale Kennedy. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a soccorrerla sarebbe stato inizialmente il fidanzato, che l’ha caricata sulla moto per portarla all’ospedale San Giuseppe Moscati. A seguito di un incidente durante il tragitto, l’intervento dei sanitari del 118 ha consentito il trasferimento d’urgenza al Cardarelli.

Le autorità locali stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli della vicenda, mentre la comunità di Aversa rimane sconvolta per la gravità del gesto e per la dinamica familiare che ha portato a un atto di violenza così estremo.