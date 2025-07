Lago Patria–Licola, fuga dopo la rapina finisce in tragedia: malvivente muore per un malore tra le campagne

Giugliano in Campania (NA) – È finita in tragedia la fuga di un presunto rapinatore coinvolto in un colpo avvenuto tre giorni fa ai danni di un distributore di carburante tra Lago Patria e Licola. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accusato un malore mentre cercava di nascondersi nelle campagne circostanti, perdendo la vita prima di poter ricevere soccorso.

Le ricerche del corpo sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Giugliano, coadiuvati dai vigili del fuoco, che hanno operato a lungo nella fitta vegetazione della zona, dove si presume l’uomo si sia accasciato e sia deceduto.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per accertare l’identità del malvivente e ricostruire con precisione la dinamica della vicenda, a partire dalla rapina fino agli ultimi istanti della fuga.

Le indagini sono in corso, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul luogo dell’accaduto.