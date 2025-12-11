Il Nola piazza il colpo in attacco: arriva Alessandro Rossi

L’FC Nola 1925 mette a segno un importante colpo in attacco a pochi giorni dall’inizio del mercato invernale. Fortemente voluto dal presidente Giuseppe Langella, arriva a Nola il forte attaccante Alessandro Rossi. Classe 1997, 184 cm di altezza, fisico possente e piede destro. E’ cresciuto nelle giovanili della Lazio venendo aggregato anche in prima squadra. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Salernitana, Viterbese, Venezia, Juve Stabia, Monterosi, Legnago e Guidonia, con cui ha vinto lo scorso campionato di Serie D e da cui proviene. In carriera ha totalizzato 89 presenze in Serie C, ma vanta anche 3 presenze in Serie A con la Lazio, 2 in Europa League, 60 in Serie B e 16 in Serie D. Un palmares di assoluto livello. Una nuova arma a disposizione di mister Giampà.