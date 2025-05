Fuorigrotta, bottiglia lanciata tra la folla fuori dallo stadio Maradona: donna ferita, si cerca il responsabile

Napoli, venerdì pomeriggio, una passeggiata in una giornata di festa si è trasformata in incubo per una giovane donna nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona a Fuorigrotta. Mentre migliaia di tifosi scendevano in strada per raggiungere l’impianto in occasione della partita Napoli-Cagliari, proprio vicino a una pattuglia della Guardia di Finanza, la donna è stata colpita da una bottiglia di vetro lanciata da uno sconosciuto.

Il violento impatto ha provocato la rottura del setto nasale, un ematoma al volto e una lacerazione al naso. La donna è tuttora ricoverata al reparto di emergenza dell’ospedale Cardarelli. A denunciare l’accaduto è stato il padre, che ha inviato una segnalazione al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

“È inaccettabile che in un contesto di festa, per l’ennesima volta, si sia sfiorata una tragedia” ha dichiarato il padre della vittima. “In questo mare di follia pura, persone senza scrupoli mettono a rischio l’incolumità di chi vuole solo godersi un momento di gioia.”

Il deputato Borrelli ha espresso profonda preoccupazione per l’accaduto sottolineando come “purtroppo i criminali che circolano liberamente in queste occasioni sono numerosi e trovano nel caos l’opportunità di comportarsi come animali senza alcun rispetto per la sicurezza altrui.” Ha inoltre riferito di aver chiesto alle forze dell’ordine presenti se fossero riuscite a identificare l’autore del lancio della bottiglia, invitando i presenti a collaborare per individuare il responsabile anche in forma anonima.

“Come si può lanciare una bottiglia tra una folla festante che si reca a celebrare un momento storico come la vittoria dello scudetto?” ha aggiunto Borrelli. “Facciamo appello a chiunque abbia visto qualcosa di utile per assicurare questo criminale alla giustizia.”

Le immagini della donna ferita, inviate al deputato, testimoniano la gravità dell’aggressione, che ha scosso non solo la famiglia ma tutta la comunità locale richiamando l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli e misure di sicurezza durante eventi pubblici di grande affluenza.