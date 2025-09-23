Rifiuti abbandonati, scatta la denuncia e convalidato sequestro a Mugnano del Cardinale

Il Tribunale di Avellino ha convalidato un sequestro eseguito dalla Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale a seguito di un episodio di abbandono di rifiuti.

Nei giorni scorsi, infatti, in via Calabricita sono stati rinvenuti sei sacchi di plastica contenenti rifiuti non pericolosi come documenti cartacei e indumenti. Il materiale è stato posto sotto sequestro perché ritenuto utile alle indagini, e il procedimento penale è stato avviato per violazione dell’art. 255 del D.lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti).

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, guidata dal Capitano Luca De Simone e dal Luogotenente Giovanni Masucci, con il supporto della Polizia Municipale di Baiano. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei rifiuti e agli adempimenti previsti dalla legge.

L’azione rientra in una più ampia attività di controllo del territorio, finalizzata a contrastare fenomeni di degrado ambientale. A supporto delle attività di vigilanza, sul territorio comunale sono già operative diverse fototrappole e altre sono in arrivo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il monitoraggio e scoraggiare comportamenti illeciti.

Le istituzioni ricordano che l’abbandono dei rifiuti costituisce reato e può comportare conseguenze penali e sanzioni economiche significative.