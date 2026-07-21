Donna colta da malore con le manette bloccate: delicato intervento dei Vigili del Fuoco sull’A16

Alle ore 00:10 circa di oggi Martedì 21 luglio, un intervento di soccorso tecnico particolarmente delicato si è svolto presso l’area di servizio Calaggio Nord, situata lungo il tratto della A16 in direzione Napoli nel territorio del Comune di Vallata. La richiesta di supporto è giunta direttamente alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino dalla Polizia Stradale per prestare assistenza immediata a una donna proveniente dalla provincia di Bari, la quale, in seguito all’ammanettamento, è stata colpita da un improvviso malore mentre le manette risultavano accidentalmente incastrate ai polsi. Sul posto è stata inviata una squadra dal Distaccamento di Bisaccia, che per far fronte alla criticità della situazione e salvaguardare l’incolumità della persona ha adottato una procedura estremamente cauta e progressiva. La priorità assoluta è stata infatti quella di evitare qualsiasi tipo di ferita o lesione ai polsi, prevenendo al contempo il surriscaldamento del metallo durante le operazioni di taglio. In un primo momento si è provveduto a proteggere accuratamente la cute con appositi schermi e a raffreddare la zona interessata, applicando una limatura controllata mediante un seghetto per indebolire gradualmente la struttura in acciaio senza risultare invasivi.

Una volta allentata la resistenza del metallo grazie a questa prima fase preparatoria, l’operazione si è conclusa con successo e in totale sicurezza attraverso l’utilizzo di una cesoia per bulloni, che ha consentito di liberare definitivamente i polsi della donna. A margine dell’intervento tecnico, la signora è stata immediatamente presa in carico dal personale del Servizio Sanitario 118, giunto sul posto con l’unità SAUT di Grottaminarda, che ha potuto prestare le cure mediche e gli accertamenti del caso.