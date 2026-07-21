Forino (AV): A Fuoco la Collina di San Nicola con fiamme vicinissime al Santuario del Santo Mira. Sconcerto e indignazione in paese

A fuoco la Collina San Nicola. Da ieri la comunità di Forino vive momenti di grande apprensione per il vasto e preoccupante incendio occorso quasi a ridosso dell’ antico Santuario che custodisce l’ immagine del Santo Patrono e l’ identità di un ‘ intera comunità. Da ieri squadre di soccorso composte da Vigili del Fuoco , Protezione Civile, Comunita’ Montana, Carabinieri Forestali sono impegnati a ridotto degli ultimi tornanti del monte al fine di scongiurare il propagarsi dell’ incendio. Attimi concitati che ha visto impegnati tantissimi devoti Nicoletta Galietta , Pellegrino Peluso , Michele Marinetto , Francesco Peluso , Sabatino Peluso , David Galietta , Antonio Galietta, Gennaro Riccardi, Nicola Riccardi , Giovanni Olivieri , Luigi Tornatore, Stefano Ercolino , Roberto D’Amore e stamani anche l’ Assessore Comunale Walter Apuzza i quali con botti ed autobotti piene di acqua si sono calati nei dirupi e negli anfratti del colle per domare le fiamme che stanno minacciando il Santuario. Diversi i danni calcolati soprattutto alle tubature dell’ impianto idrico dell’ antica Chiesa ed altro ancora. Avviate le indagini da parte degli inquirenti che non escludono il dolo, ovvero l’ azione precisa e volontaria di qualcuno che davvero volevo creare il danno più pesante e cruento. Intanto da oggi è partito un Presidio Fisso e Stabile sul posto da parte delle varie autorità e dagli stessi cittadini che ieri sono stati protagonisti del salvataggio del Santuario. Un atto davvero riprovevole , sconsiderato e squalificante che a considerazione di tanti cittadini mai se ne ricorda a memoria di alcuno.

Daniele Biondi