Ariano Irpino (AV) e Comuni limitrofi – i Carabinieri intensificano i controlli: denunce per guida in stato di alterazione, segnalazioni per stupefacenti e foglio di via obbligatorio

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, implementando il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili.

In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando mirati servizi che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale.

I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di alterazione un 27enne di origini rumene e una 30enne di Ariano Irpino, poiché, a seguito di incidente stradale autonomo, venivano rispettivamente trovati con tasso alcolemico pari a 1,3 g/l e 0,99 g/l.

Inoltre, hanno elevato sanzione amministrativa per guida in stato di alterazione nei confronti di un 41enne di Melito Irpino, poiché, fermato alla guida di un veicolo e sottoposto ad accertamento etilometrico, veniva trovato con tasso alcolemico pari a 0,65 g/l.

Nel corso delle stesse operazioni, un 44enne di Benevento, già colpito nel biennio da provvedimento di revoca della patente, è stato nuovamente sorpreso alla guida senza patente: pertanto è scattato il deferimento in stato di libertà e il fermo amministrativo del veicolo.

Sempre nell’ambito dei controlli, una 26enne di Gesualdo (AV) e un 37enne di Grottaminarda (AV), già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati segnalati alla Prefettura competente quali assuntori di sostanze stupefacenti: a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di gr. 1,35 di crack e gr. 0,70 di cocaina.

Nel corso dei servizi, un 24enne di origini marocchine è stato identificato nel Comune di Ariano Irpino. Ritenuto soggetto potenzialmente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato avviato il procedimento per l’applicazione del foglio di via obbligatorio.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.