Irpinia, meteo di oggi, lunedì 22 settembre 2025: sole protagonista con qualche nube

La giornata odierna, lunedì 22 settembre 2025, in Irpinia sarà caratterizzata da condizioni in prevalenza soleggiate sull’intero territorio. Il cielo si presenterà sereno al mattino, mentre nel corso delle ore più calde e in serata non si esclude la formazione di locali addensamenti nuvolosi, senza particolari conseguenze.
Le temperature mostrano una lieve variazione rispetto ai giorni scorsi: i valori minimi sono attesi in leggero aumento, mentre le massime subiranno un lieve calo, mantenendosi comunque su livelli gradevoli e tipici del periodo di inizio autunno.
I venti soffieranno dai quadranti sud-occidentali, con intensità generalmente debole, ma localmente potranno risultare moderati nelle aree più esposte.
Nel complesso, dunque, una giornata dal clima mite e piacevole, dominata dal sole, con solo qualche nuvola di passaggio a ricordare il cambio stagionale in Irpinia.