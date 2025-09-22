Avanti tutta…: consegnati i volumi agli studenti dell’IC Giovanni XXIII-G. Parini di Baiano e Sperone per un’educazione digitale sicura e responsabile

Questa mattina, 22 Settembre, con grande entusiasmo e partecipazione da parte degli studenti e dei docenti dell’IC Giovanni XXIII-G.Parini di Baiano e Sperone, sono stati consegnati i volumi del progetto “Avanti tutta…”, un’iniziativa che nasce con lo scopo di educare i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado a un uso più consapevole e responsabile di Internet. Viviamo in un’epoca in cui il digitale è ormai parte integrante della vita quotidiana: la rete offre opportunità straordinarie di conoscenza, socializzazione, studio e divertimento, ma allo stesso tempo può nascondere rischi e insidie che non vanno sottovalutati. Per questo è fondamentale che la scuola, insieme alle famiglie e al territorio, accompagni i più giovani in un percorso di crescita digitale sicura.

Il volume, scritto da Franca Vitali Capello, è frutto anche della collaborazione con associazioni che da anni operano nel campo della prevenzione degli abusi online e raccoglie preziosi suggerimenti pratici: come scegliere i siti da visitare, come costruire password sicure e custodirle con attenzione, quali atteggiamenti assumere durante la navigazione, come riconoscere e difendersi dal cyberbullismo, dalle truffe online e dai tentativi di adescamento. Ai ragazzi viene ricordata l’importanza di riflettere sempre prima di postare contenuti, di non dare confidenza a sconosciuti, di chiudere con decisione le conversazioni che creano disagio e, soprattutto, di condividere con i genitori ogni esperienza dubbia o preoccupante vissuta in rete.

“Avanti tutta…” non è soltanto un libro, ma uno strumento educativo concreto, pensato per stimolare nei nostri alunni una riflessione critica sul loro modo di vivere il digitale. È anche un invito al dialogo costante tra scuola, famiglia e comunità, perché la protezione e la crescita dei nostri giovani dipendono dalla capacità di camminare insieme.

Un sentito grazie all’Amministrazione Comunale di Baiano e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la stampa e la distribuzione dei volumi. Il loro sostegno dimostra quanto sia importante la sinergia tra istituzioni, enti e territorio per garantire ai ragazzi strumenti di conoscenza e di tutela.

Con “Avanti tutta…” gli studenti dell’IC Giovanni XXIII-G.Parini di Baiano/Sperone compiono un passo significativo per costruire una cultura digitale più sana, sicura e responsabile.

Insieme, scuola e comunità, possiamo guidare i nostri studenti a vivere il web non come un luogo di pericolo, ma come uno spazio di opportunità, crescita e futuro.