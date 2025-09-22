Il cordoglio dei volontari AIL del mandamento baianese per la scomparsa del dottor Angelo Fotino

Un dolore profondo ha colpito l’intera comunità sanitaria dell’Irpinia e, in modo particolare, il reparto di Ematologia dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. È venuto a mancare il dottor Angelo Fotino, medico stimato e professionista apprezzato non solo per le sue competenze cliniche, ma anche per le doti umane e morali che hanno lasciato un segno indelebile in quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo.

A unirsi al cordoglio sono i volontari dell’AIL Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma del mandamento baianese, che hanno espresso commozione e vicinanza al dolore della famiglia e dell’intero reparto.

Ci stringiamo con affetto e profonda partecipazione, scrivono i volontari, attorno alla moglie Marilena Sepe, caposala del reparto di Oncologia dello stesso nosocomio avellinese, e ai figli, in questo momento di grande sofferenza. La perdita del dottor Fotino rappresenta non solo un vuoto incolmabile per i suoi cari, ma anche per la sanità irpina, che perde un punto di riferimento importante.

Il dottor Fotino, ricordato da colleghi e pazienti come un medico sempre disponibile, sensibile e attento, ha dedicato la sua carriera alla cura e al sostegno dei malati, portando avanti la professione con un profondo senso etico e una straordinaria umanità. La sua figura, capace di coniugare competenza scientifica e vicinanza umana, rimarrà un esempio per le nuove generazioni di medici e operatori sanitari.

Il dolore espresso dalla comunità ospedaliera e dal mondo del volontariato testimonia quanto il dottor Fotino fosse stimato e amato. La sua memoria continuerà a vivere non solo nei suoi familiari, ma anche nei pazienti che ha assistito e nei colleghi che hanno condiviso con lui un percorso di dedizione e sacrificio.

I volontari AIL del mandamento baianese rinnovano così il loro abbraccio alla famiglia e all’intero reparto, ricordando Angelo Fotino come un professionista che ha fatto della medicina una missione di vita, guidato da valori autentici e profondamente umani.