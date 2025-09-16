Irpinia, mercoledì 17 settembre: nubi in aumento e possibili rovesci pomeridiani

AVELLINO – Le previsioni per dopodomani, mercoledì 17 settembre 2025, annunciano condizioni di tempo variabile sul territorio irpino.
In mattinata il cielo si presenterà in prevalenza sereno, ma con il passaggio di banchi nuvolosi. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare, soprattutto lungo i rilievi appenninici, dove non si escludono brevi e isolati rovesci di pioggia. La situazione tornerà a migliorare in serata, con un generale ritorno a condizioni di tempo stabile.
Le temperature resteranno sostanzialmente invariate, con valori massimi in lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno deboli e a regime variabile.
Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un’alternanza di sole e nubi, con qualche episodio instabile nelle ore centrali, ma senza fenomeni di lunga durata.