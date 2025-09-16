Mugnano del Cardinale festeggia i 70 anni di Giovanni Isola

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – Giornata di festa a Mugnano del Cardinale per il 70° compleanno di Giovanni Isola, che oggi spegne le candeline circondato dall’affetto dei suoi cari, degli amici e della comunità che gli vuole bene.

Un traguardo importante, che diventa occasione per ricordare i valori di impegno, amicizia e generosità che Giovanni rappresenta da sempre. La sua figura è punto di riferimento non solo per la famiglia, ma anche per chi ha la fortuna di condividere con lui percorsi di vita e momenti di gioia.

Un pensiero speciale arriva anche dai nipoti Davide, Gaia, Giovanni e Stefania, che con affetto gli dedicano i loro auguri più belli per una giornata indimenticabile. La redazione di Binews si unisce agli auguri, porgendo a Giovanni i più sinceri e calorosi auguri di buon compleanno, con l’auspicio di un futuro sereno, ricco di soddisfazioni e nuove esperienze da vivere.

Buon compleanno Giovanni, per i tuoi 70 anni: che questo giorno segni l’inizio di un anno pieno di felicità e serenità.