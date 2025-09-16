Visciano, disinfestazione notturna: scattano le precauzioni per i cittadini

VISCIANO (NA) – Il Comune di Visciano ha annunciato che questa sera, a partire dalle ore 24:00, verrà effettuato il servizio di disinfestazione su tutto il territorio comunale.
L’intervento, volto a garantire igiene e sicurezza ambientale, richiede però la collaborazione della cittadinanza. Durante l’esecuzione del trattamento, infatti, i residenti sono invitati a rispettare alcune precauzioni di sicurezza per evitare contatti con le sostanze irrorate.
Le regole da seguire
• Tenere chiuse finestre e balconi.
• Evitare di lasciare biancheria stesa all’esterno.
• Custodire gli animali domestici all’interno delle abitazioni.
• Non sostare in piazze e aree pubbliche interessate dal servizio.
Dal Comune ringraziano i cittadini per la collaborazione, sottolineando che il rispetto delle misure è fondamentale per la buona riuscita dell’operazione.
L’intervento rientra nel piano di sanificazione e disinfestazione periodica che l’amministrazione porta avanti per tutelare la salute pubblica e la vivibilità degli spazi comuni.