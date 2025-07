Nocera Superiore, il sindaco D’Acunzi richiama al decoro urbano: “Più senso civico, più responsabilità da parte di tutti”

Nocera Superiore (SA)

Un appello al rispetto degli spazi pubblici, al senso civico e alla responsabilità collettiva arriva direttamente dal sindaco Gennaro D’Acunzi, al termine di un sopralluogo effettuato questa mattina in diverse zone della città, insieme all’assessore all’Ambiente Antonietta Battipaglia.

L’ispezione ha messo in luce criticità evidenti legate alla pulizia urbana e allo spazzamento in alcune aree, giudicate non all’altezza degli standard che una città come Nocera Superiore merita. “Abbiamo riscontrato situazioni non compatibili con il livello di attenzione che i nostri cittadini hanno il diritto di aspettarsi” ha spiegato il sindaco. “Per questo motivo, ho già inviato una comunicazione formale agli uffici competenti, corredata da documentazione fotografica, chiedendo interventi immediati e un rafforzamento del monitoraggio sul servizio”.

Il sindaco ha voluto rivolgersi sia alla cittadinanza sia agli operatori del servizio di igiene urbana: “Ai cittadini rinnovo l’invito al rispetto delle regole e al senso civico, perché la cura della città comincia dai gesti quotidiani. Ma allo stesso tempo, mi rivolgo anche all’azienda incaricata e a tutto il personale addetto alla pulizia: accogliete questa segnalazione come uno stimolo a migliorare, ogni giorno, con professionalità e dedizione. La città ha bisogno del vostro lavoro, e l’Amministrazione è pronta a collaborare, ma anche a vigilare con determinazione”.

L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione comunale è quello di restituire a Nocera Superiore un’immagine coerente con la sua identità: una città ordinata, accogliente, rispettata e vivibile.

“Nocera Superiore merita decoro, attenzione e rispetto” ha concluso il sindaco. “È un obiettivo che possiamo raggiungere solo con il contributo di tutti: istituzioni, operatori, cittadini”.