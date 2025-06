Pago del Vallo di Lauro, obbligo di potatura per siepi e rami sporgenti: avviso ai proprietari di fondi lungo le strade

Il Comune di Pago del Vallo di Lauro richiama l’attenzione dei cittadini sul rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 29 del Codice della Strada, che impongono ai proprietari di terreni confinanti con strade e aree pubbliche l’obbligo di potare le siepi e i rami sporgenti.

In particolare, la normativa prevede che le piante non devono restringere la carreggiata, né ostacolare la visibilità o coprire la segnaletica stradale, compromettendone la lettura dalla corretta distanza e angolazione. Si tratta di un intervento fondamentale per garantire la sicurezza della circolazione e preservare il decoro urbano.

L’Amministrazione invita quindi tutti i cittadini interessati a procedere tempestivamente al taglio delle siepi e alla potatura dei rami che invadono il suolo pubblico o interferiscono con la visibilità stradale.

Si precisa che, in caso di inottemperanza, verranno applicate sanzioni amministrative da un minimo di 173 euro fino a un massimo di 624 euro, come previsto dalla legge.

I controlli sul territorio verranno effettuati dagli uffici competenti, nel comune spirito di collaborazione e rispetto delle regole di convivenza civile. L’obiettivo è garantire sicurezza, ordine e decoro per l’intera comunità.