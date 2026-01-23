Moschiano, strada Santa Cristina: il sindaco convoca la Commissione Paesaggio per valutare gli interventi

MOSCHIANO. Strada statale Santa Cristina, il sindaco Sergio Pacia convoca la Commissione locale per il Paesaggio al fine di valutare l’impatto ambientale e paesaggistico degli interventi di ripristino. «Un atto dovuto, – dice il primo cittadino di Moschiano, che segue in maniera attenta e vigile la questione – perché la Santa Cristina è di vitale importanza non solo per i nostri concittadini, ma per tutti i residenti del vallo di Lauro. Procederemo d’intesa con la Provincia, che ha già stanziato fondi per la sua messa in sicurezza e sta facendo molto bene nell’ambito delle sue competenze e ha completato per ora, l’iter di sua competenza. Da parte nostra c’è la massima disponibilità alla collaborazione per garantire il buon esito degli interventi». La Commissione locale per il Paesaggio, costituita da cinque membri tra i quali si annoverano un geologo e un esperto in legislazione di beni ambientali, si riunirà la settimana entrante presso la sede comunale. Il sindaco di Moschiano Sergio Pacia.