Nola, misura cautelare per tentata rapina e lesioni nei pressi di una struttura sanitaria

Nelle prime ore della mattinata odierna, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti poiché gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro e con altro soggetto non identificato, un tentativo di rapina aggravata, lesioni aggravate e minacce aggravate.

L’attività di indagine, opportunamente coordinata dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Nola e condotta dagli agenti del Commissariato di Acerra, ha consentito di evidenziare che i due, lo scorso 4 ottobre, avrebbero percosso e minacciato una persona poiché si era rifiutata di corrispondere una somma di denaro per la sosta, nei pressi di una struttura sanitaria locale, procurandole lesioni personali per le quali era ricorsa alle cure dei sanitari.

Con le condotte sopradescritte, gli indagati avevano, altresì, tentato di impossessarsi degli effetti personali della vittima, evento non verificatosi per fatti non dipendenti dalla loro volontà.

Gli arrestati dopo gli adempimenti di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta ln sede di indagini preliminari avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.