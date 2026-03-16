“Ponte di-Versi d’Amore” ad Atripalda

Sabato 21 marzo 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, la città di Atripalda diventerà l’ombelico delle culture poetiche. A partire dalle ore 16:30, presso la Sala Polifunzionale di Piazza Sparavigna (ingresso dalla Villa Comunale, adiacente la Biblioteca), si terrà l’evento dal titolo “Ponte di-Versi d’Amore”.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’Avv. Paolo Spagnuolo, Sindaco di Atripalda; dell’ On.le Alberta De Simone, Scrittrice; del Gen. Antonio Caputo, Presidente di ASMENET Campania e del Cav. Giovanni Monopoli, Presidente di POIESIS.

L’introduzione sarà curata dalla poetessa e giornalista Laura Russo, mentre il coordinamento e la moderazione dell’intero evento saranno affidati a Lucia Gaeta, Presidente di ACIPeA e anima dell’iniziativa.

“Ponte di-Versi d’Amore” non sarà solo una celebrazione della parola scritta, ma un’esperienza multisensoriale. Il programma prevede la partecipazione di ospiti d’eccezione come i Monaghan Duo, i Maestri Verdiana Leone e Ivan Barbone cureranno gli interventi musicali, creando atmosfere sonore d’alto profilo.

Angelo Della Pia, lo show-man irpino porterà il suo estro e la sua energia.

L’evento sarà arricchito dalle opere delle artiste Maria Rosaria Verrone e Sere-Nart, che esporranno le proprie creazioni all’interno della sala, mentre il racconto visivo dell’evento sarà affidato al fotografo Carmine Montefusco

L’importanza dell’evento in un’epoca di frammentazione, il “Ponte di-Versi” rappresenta la volontà di unire le sensibilità del Sud Italia, da Taranto ad Atripalda, celebrando la Bellezza come strumento di coesione sociale e civile. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo pomeriggio dedicato alla cultura e alle emozioni.