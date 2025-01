CORSO DI PITTURA PER BAMBINI: UN’ESPERIENZA UNICA PER I PIÙ PICCOLI

La creatività dei più piccoli trova spazio e ispirazione grazie al Corso di Pittura per Bambini, organizzato presso l’Oratorio della Parrocchia S. Eustachio Martire a Sala di Serino (AV).

Un percorso educativo e artistico

Il corso, condotto dal maestro S. Matta, è dedicato ai bambini che desiderano scoprire e sviluppare il proprio talento artistico. Durante le lezioni, i partecipanti saranno guidati con un approccio emozionale e istintivo, imparando le basi del disegno dal vero e cimentandosi nella creazione di composizioni uniche.

L’obiettivo principale è far avvicinare i bambini alla pittura in modo naturale e divertente, stimolando la loro fantasia e la loro espressività attraverso il colore e il disegno.

Dettagli del corso

Durata: 20 ore totali, suddivise in incontri settimanali di 2 ore ciascuno

20 ore totali, suddivise in incontri settimanali di 2 ore ciascuno Giorno e orario: Sabato mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Sabato mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Luogo: Oratorio Parrocchia S. Eustachio Martire, Sala di Serino (AV)

Oratorio Parrocchia S. Eustachio Martire, Sala di Serino (AV) Materiale didattico incluso

Iscrizioni aperte

Per partecipare, è sufficiente inviare una richiesta di adesione con i seguenti dati:

Nome e cognome del bambino

Età del bambino

Numero di telefono del genitore

Comune di residenza

Contatti:

WhatsApp: [aggiungere numero di riferimento]

Email: mattart@libero.it

Un’occasione da non perdere

Il Corso di Pittura per Bambini è un’opportunità imperdibile per chi desidera far vivere ai propri figli un’esperienza ricca di emozioni e creatività. La pittura, infatti, non solo migliora le capacità motorie e cognitive, ma permette ai bambini di esprimere sé stessi in modo autentico.

Non lasciarti sfuggire questa iniziativa: regala ai tuoi bambini il piacere dell’arte! Per maggiori informazioni, contattaci e preparati a vivere l’emozione di questo corso esclusivo.